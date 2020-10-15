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الامارات | نادي يوفنتوس يسجل خسائر بنحو 90 مليون يورو

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن يوفنتوس بطل لكرة القدم اليوم، أن النادي سجل خسائر بلغت نحو 90 مليون يورو (105 ملايين دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي. وترأس رئيس النادي أندريا أنييلي اجتماع المساهمين العاديين في تورينو، من خلال مؤتمر عبر دائرة الفيديو المغلقة، جراء تفشي جائحة . ولفت حامل اللقب في المواسم التسع الأخيرة إلى أن العجز الحالي أكثر من ضعف عجز السنة المالية السابقة.

وأوضح نادي "السيدة العجوز" في بيان أن "المساهمين العاديين صادقوا في اجتماعهم على البيانات المالية اعتباراً من 30 يونيو 2020". وأضاف أنه "تم تسجيل خسارة قدرها 89,7 مليون يورو (مقارنة بخسارة 39,9 مليون يورو في 2018/2019)، والتي تمت تغطيتها باستخدام احتياطي الأسهم".

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وأعلن النادي من جهة أخرى، عن هيكلية تنظيمية جديدة مع تولي فيديريكو كيروبيني منصب مدير كرة القدم الجديد. وتشمل الهيكلية التنظيمية الجديدة "تركيز أنشطة النادي على مجالين: منطقة كرة القدم ومنطقة الأعمال"، وفق البيان الذي أضاف أن كيروبيني "سيتولى دور مدير الكرة، ويرفع تقاريره مباشرة إلى فابيو باراتيتشي، الذي يتولى المسؤولية المباشرة عن الفريق الأول".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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