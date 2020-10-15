شكرا لقرائتكم خبر عن 20 نجمًا شابًا يتنافسون على لقب أفضل لاعب صاعد في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، القائمة النهائية لأسماء اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب صاعد في المسابقات التي ينظمها يويفا لعام 2020، والتي ضمت 20 لاعبًا.

وضمت قائمة اللاعبين كل من الكندي ألفونسو ديفيس، لاعب بايرن ميونخ، والأمريكي سيرجينو دست، لاعب برشلونة، والبرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، والإنجليزي ميسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد، والإسباني فيران توريس، لاعب مانشستر سيتي، والإنجليزي بوكايو ساكا، لاعب الأرسنال، والفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب رين، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، والإسباني أنسو فاتي، لاعب برشلونة، والهولندي ميتشل باكر، لاعب باريس يان جيرمان، والكندي جوناثان ديفيد، لاعب ليل، والبرتغالي فابيو سيلفا، لاعب وولفرهامبتون، والإنجليزي فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، والهولندي ريان جرافينبيرش، لاعب أياكس، النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، والإنجليزي كالوم هدسون أودوي، لاعب تشيلسي، والسويسدي ديان كولوسيفسكي، لاعب يوفنتوس، والإنجليزي جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، والمجري دومينيك زوبوسزلاي، لاعب سالزبورج، والإيطالي ساندرو تونالي، لاعب ميلان.