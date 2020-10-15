شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يعلن تشكيل الإسماعيلي في مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرازيلي هيرون ريكارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي. الدفاع: محمد هاشم- محمد عمار- محمود البدري- محمد بيومي. الوسط: محمود دونجا- عمر الوحش- نادر رمضان- محمد الشامي- عبدالرحمن مجدي. الهجوم: بنسون شيلونجو. Advertisements ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد مجدي- إبراهيم أبواليزيد- محمد مخلوف- مدحت فقوسة- أحمد أيمن- الضرف- حازم مرسي- مصطفى فارس. الوضع في مصر

اصابات 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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