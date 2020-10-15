شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد بجلسات منفردة في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في المغرب، على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الوداد المغربي، المقررة السبت، في ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بجلسات منفردة مع بعض عناصر الفريق عقب تناول البعثة وجبة العشاء أمس الأول.

وعلمت «المصري اليوم» أن «الخطيب» اجتمع مع وليد سليمان وأحمد فتحي ومحمد الشناوي، كما خص صالح جمعة بجلسة مطولة داخل فندق الإقامة، حيث طالبهم بالاجتهاد وبذل قصارى جهدهم مع باقي زملائهم لتخطى المرحلة المقبلة التي تشهد ارتباط الفريق بمواجهات صعبة على المستوى الأفريقي، وتحتاج لتضافر الجهود، بينما طلب من صالح جمعة نسيان الفترة الماضية والتركيز في القادم ليكون له دور مؤثر مع الفريق.