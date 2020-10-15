شكرا لقرائتكم خبر عن أول لاعب إسرائيلي يصل دبي اليوم رفقة عائلته للانضمام لـ «النصر» الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر إسرائيلية وإماراتية أن اللاعب الإسرائيلي، ضياء السبع، سيصل إلى دبي اليوم الخميس للانضمام إلى تدريبات نادي النصر الإماراتي، حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك» نقلُا عن مصادر إسرائيلية وإماراتية.

وقال حساب «إسرائيل في الخليج» (وهوحساب رسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل بدول الخليج) على تويتر، «إن اللاعب الاسرائيلي في طريقه إلى دبي برفقة عائلته للانضمام لتدريبات نادي النصر والاستعداد للجولة الأولى من دوري الخليج».

من جانبها، قالت صحيفة «الإمارات اليوم» إن لاعب النصر ضياء محمد سبع، يصل إلى دبي اليوم، عقب خوض لقائين مع منتخب إسرائيل، كان آخرهما مساء أمس أمام منتخب سلوفكيا في الدوري الأوروبي لكرة القدم، والذي انتهى بفوزر إسرائيل 3:2.

وأضافت: «يلتحق اللاعب اليوم بفريق النصر الذي يستعد لخوض مباراة الجزيرة بعد غد في دوري الخليج العربي».

​وسبق أن كشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن السبع (27 عاما) وقع رسميا على عقد يمتد 3 مواسم مع نادي النصر الإماراتي، وسيحصل على 3 ملايين دولار راتبا سنويا.

وتوصل النصر إلى اتفاق مع نادي غوانزو الصيني بخصوص الشرط الجزائي، مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي.

وكان صانع الألعاب ذو الأصول الفلسطينية قد انضم إلى صفوف غوانزو، مقابل 5 ملايين يورو في 2019، وسجل 17 هدفا في 33 مباراة بالدوري الصيني.

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ويأتي الحديث عن قرب التحاق أول لاعب إسرائيلي بنادي إماراتي، عقب توقيع أبوظبي في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاق سلام مع تل أبيب في البيت الأبيض، برعاية أمريكية.