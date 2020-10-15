شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» خارج حسابات «موسيماني» أمام الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج محمود كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من حسابات ميتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، قبل مواجهة الوداد، المقررة مساء السبت، في ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي، لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية، وفشل محاولات تجهيزه للمباراة نظرًا لضيق الوقت.

ووفقًا للمعلومات الواردة من معسكر الأهلى بالمغرب، فإن المدير الفنى أصر على اصطحاب اللاعب للمغرب لتأهيله مع الفريق ليكون جاهزًا لمباراة العودة، كما حذر الجهاز الطبى من فكرة حقن اللاعب بمسكنات حتى يتمكن من المشاركة في لقاء الذهاب، وذلك خوفًا من تفاقم الإصابة.

وواصل اللاعب تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه، حيث أدى فقرات مشي حول الملعب، تحت إشراف الدكتور محمد وفائي، طبيب التأهيل، ثم خاض فقرات تأهيل متنوعة وفقا للبرنامج المحدد.