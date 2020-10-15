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برشلونة لم يطلب التعاقد مع الكانتارا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

كشفت تقارير صحف إسبانية، أن نادي ​برشلونة​ لم يتقدم بأي عرض لنادي بايرن ميونيخ من اجل التعاقد مع تياغو ​الكانتارا​ قبل انتقال الأخير إلى ​​ الإنكليزي.

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في ايلول الماضي، نجح الليفر في التعاقد مع الكانتارا قادماً من العملاق البافاري، بعد تتويج الاسباني بلقب دوري ابطال اوروبا.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فان ما تم تداوله حول رغبة برشلونة في استعادة اللاعب أنباء غير صحيحة، والبلوغرانا لم يتقدم بأي عرض لضمه.

واوضحت الصحيفة، ان البرشا كان هدفه الاول التعاقد مع الهولندي جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول، ولكن النادي الإنكليزي تمسك بلاعبه.

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