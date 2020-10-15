شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كالينيوس: نريد التكيف مع الظروف المادية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020 تحدث المدير التنفذي لشركة ​مرسيدس​ التي تتصدر منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان، ​اولا كالينيوس​ عن اكمال المسيرة في رياضة ​الفورمولا وان​ في الاعوام القادمة.

وقال اولا كالينيوس المدير التنفذي لشركة مرسيدس:" ليس هناك سبب يدفعنا لترك رياضة الفورمولا وان! نحن مثل فريق بايرن ميونيخ الذي لايمكنه مغادرة كرة القدم". واضاف كالينيوس:" الهدف هو التطور والتكيف مع كل الظروف المادية والتقنية بالمستقبل، ومحاولة إستمرار فرض الهيمنة على الرياضة الأرقى بالسيارات خاصة بعد المواسم الاخيرة الناجحة على جميع الاصعدة".

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