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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريدناب يقدم الدعم لـ هاري ماغواير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020
قرر النجم السابق لمنتخب انكلترا جيمي ريدناب تقديم الدعم لمدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير، وذلك عقب طرده من مباراة منتخبه الوطني امام الدنمارك في الجولة الرابعة من دوري الامم الاوروبية، وكان الاخير قد تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 31 من عمر هذا اللقاء.
وخلال تصريحات له، قال ريدناب: "أنتم لا تعرفون كيف يشعر شخص ما عندما ينزل إلى ارضية الملعب، الناس يمزقونه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنهم لا يعرفون كيف يشعر هذا الشخص، سيعود ماغواير وسيتغلب على كل هذا".
واضاف: "إنه يمر بلحظة سيئة في حياته المهنية، ويتوجب عليه أن يجمع نفسه بطريقة ما والعودة الى سابق عهده".
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