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ريدناب يقدم الدعم لـ هاري ماغواير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

قرر النجم السابق ل​منتخب انكلترا​ ​جيمي ريدناب​ تقديم الدعم لمدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير، وذلك عقب طرده من مباراة منتخبه الوطني امام الدنمارك في الجولة الرابعة من ​دوري الامم الاوروبية​، وكان الاخير قد تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 31 من عمر هذا اللقاء.

وخلال تصريحات له، قال ريدناب: "أنتم لا تعرفون كيف يشعر شخص ما عندما ينزل إلى ارضية الملعب، الناس يمزقونه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنهم لا يعرفون كيف يشعر هذا الشخص، سيعود ماغواير وسيتغلب على كل هذا".

واضاف: "إنه يمر بلحظة سيئة في حياته المهنية، ويتوجب عليه أن يجمع نفسه بطريقة ما والعودة الى سابق عهده".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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