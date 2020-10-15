- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايغالو: أنا مستعد لاغتنام فرصتي في اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020
أعرب اللاعب أوديون إيغالو عن استعداده لاغتنام فرصته للتألق في مانشستر يونايتد بينما يتنافس على مكان في تشكيلة أولي غونار سولسكاير ضد نيوكاسل.
وقال إيغالو: "أنا دائما على استعداد. كلما اتصل بي المدرب، فإن فكرتي هي أن أبذل قصارى جهدي في التدريب، وأعمل بجد وانتظر فرصتي لأغتنمها. آمل أن أواصل العمل بجد كل يوم. كلما احتاجني المدرب، سآتي وأبذل قصارى جهدي".
وأضاف: "نحن نعمل بجد ونتطلع إلى ذلك. كنا نتدرب بجد. أولئك الذين لم يذهبوا إلى الفرق الدولية يعملون بجد".
كانت هذه تفاصيل خبر ايغالو: أنا مستعد لاغتنام فرصتي في اليونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.