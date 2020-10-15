ايغالو: أنا مستعد لاغتنام فرصتي في اليونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

أعرب اللاعب أوديون ​إيغالو​ عن استعداده لاغتنام فرصته للتألق في ​مانشستر يونايتد​ بينما يتنافس على مكان في تشكيلة أولي غونار سولسكاير ضد نيوكاسل.



وقال إيغالو: "أنا دائما على استعداد. كلما اتصل بي المدرب، فإن فكرتي هي أن أبذل قصارى جهدي في التدريب، وأعمل بجد وانتظر فرصتي لأغتنمها. آمل أن أواصل العمل بجد كل يوم. كلما احتاجني المدرب، سآتي وأبذل قصارى جهدي".

وأضاف: "نحن نعمل بجد ونتطلع إلى ذلك. كنا نتدرب بجد. أولئك الذين لم يذهبوا إلى الفرق الدولية يعملون بجد".