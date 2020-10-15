فرايبورغ يفقد نجمه هابيرير للاصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

أعلن نادي ​فرايبورغ​ الألماني غياب لاعبه يانيك ​هابيرير​ عن صفوف الفريق لعدة اسابيع إضافية، بعدما تبين أن إصابته أسوأ مما كان يعتقد في البداية.

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وقال ساشا غلانك المتحدث باسم فرايبورغ إن هابيرير تعرض لكسر في قصبة الساق مع تمزق جزئي في أواخر الموسم الماضي.

وأكد النادي الالماني في البداية أن اللاعب تعرض لإصابة في الكاحل، ولكن بحسب غلانك فإن اللاعب سيخضع لعملية جراحية جديدة ولن ينضم للفريق قبل ثلاثة إلى أربعة أسابيع اضافية.

وقال كريستيان ستيريتش مدرب فرايبورغ، ان هابيرير سيعود للفريق مجدداً عندما يتعافى ويسترد صحته".