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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رغم الخلافات.. ارسنال يعايد اوزيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020
عايد كل من المنتخب الألماني ونادي أرسنال الإنكليزي اللاعب مسعود أوزيل بمناسبة الذكرى الـ 32 لميلاده.
يُذكر أن آخر ظهور للفائز بكأس العالم الذي يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مع الفريق كان في 7 آذار، وقد مضى ما يقارب من ثمانية أشهر منذ أن سجل آخر هدف.
وقام أوزيل مؤخرًا بتوجيه رسالة إلى أرتيتا من خلال نشر مقطع فيديو لأفضل لحظاته في الملعب.
لكن لا يزال من غير الواضح متى سيتم الاستعانة به مجددا بعد استبعاده من تشكيلة أرسنال في الدوري الأوروبي.
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