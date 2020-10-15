رغم الخلافات.. ارسنال يعايد اوزيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

عايد كل من المنتخب الألماني ونادي ​أرسنال​ الإنكليزي اللاعب مسعود ​أوزيل​ بمناسبة الذكرى الـ 32 لميلاده.

Advertisements

يُذكر أن آخر ظهور للفائز بكأس العالم الذي يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مع الفريق كان في 7 آذار، وقد مضى ما يقارب من ثمانية أشهر منذ أن سجل آخر هدف.

وقام أوزيل مؤخرًا بتوجيه رسالة إلى أرتيتا من خلال نشر مقطع فيديو لأفضل لحظاته في الملعب.

لكن لا يزال من غير الواضح متى سيتم الاستعانة به مجددا بعد استبعاده من تشكيلة أرسنال في الدوري الأوروبي.