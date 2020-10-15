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تشيلسي يضع عينه على مهاجم يوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن ​تشيلسي​ الإنكليزي يستهدف التعاقد مع النجم الارجنتيني باولو ​ديبالا​ مهاجم ​يوفنتوس​ الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ونجح تشيلسي في تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل في الميركاتو المنصرم ابرزهم تيمو فيرنر من لايبزيغ وحكيم زياش من اياكس وكاي هافيرتز من ليفركوزن.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فان النادي اللندني يفكر في التعاقد مع باولو ديبالا، الذي ينتهي عقده في صيف 2022 مع يوفنتوس، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق بعد بشأن تمديد عقده.

يذكر ان ديبالا انتقل إلى البيانكونيري في 2015 قادمًا من باليرمو، وأصبح أحد أهم اللاعبين في الفريق الإيطالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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