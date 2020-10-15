تشيلسي يضع عينه على مهاجم يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن ​تشيلسي​ الإنكليزي يستهدف التعاقد مع النجم الارجنتيني باولو ​ديبالا​ مهاجم ​يوفنتوس​ الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

ونجح تشيلسي في تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل في الميركاتو المنصرم ابرزهم تيمو فيرنر من لايبزيغ وحكيم زياش من اياكس وكاي هافيرتز من ليفركوزن.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فان النادي اللندني يفكر في التعاقد مع باولو ديبالا، الذي ينتهي عقده في صيف 2022 مع يوفنتوس، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق بعد بشأن تمديد عقده.

يذكر ان ديبالا انتقل إلى البيانكونيري في 2015 قادمًا من باليرمو، وأصبح أحد أهم اللاعبين في الفريق الإيطالي.