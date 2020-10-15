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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشيلسي يضع عينه على مهاجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020
كشفت تقارير صحف إيطالية، أن تشيلسي الإنكليزي يستهدف التعاقد مع النجم الارجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونجح تشيلسي في تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل في الميركاتو المنصرم ابرزهم تيمو فيرنر من لايبزيغ وحكيم زياش من اياكس وكاي هافيرتز من ليفركوزن.
وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فان النادي اللندني يفكر في التعاقد مع باولو ديبالا، الذي ينتهي عقده في صيف 2022 مع يوفنتوس، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق بعد بشأن تمديد عقده.
يذكر ان ديبالا انتقل إلى البيانكونيري في 2015 قادمًا من باليرمو، وأصبح أحد أهم اللاعبين في الفريق الإيطالي.
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