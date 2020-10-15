شكرا لقرائتكم الوداد الرياضى ضد الأهلي .. مشوار بطل القرن في أفريقيا هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الأهلى نظيره الوداد المغربى فى مواجهة مصيرية على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى الابطال الأفريقى، ضمن رحلة الفريقين للصعود للمباراة النهائية ومن ثم اعتلاء عرش أفريقيا. وطوال تاريخ الأهلى بدورى الابطال الافريقى، توج المارد الأحمر بطلا ثمانية مرات وأحرز لقب الوصيف فى 4 نسخ، ولعب الأهلى 284 مباراة فاز فى 142 وتعادل فى 80 وخسر 62 وسجل 439 هدفاً وتلقت شباكه 220 هدف . فى المقابل طوال تاريخ الوداد المغربى بدورى الابطال الافريقى، توج بطلا مرتين وأحرز لقب الوصيف مرتين، ولعب بطل المغرب 112 مباراة فاز فى 50 لقاء وتعادل فى 29 وخسر 33 مواجهة وسجل لاعبيه 157 وتلقت شباكه 98 هدف. وشهد مشوار الأهلى فى الطريق لنصف النهائى محطات كثيرة وأرقام مثيرة نستعرضها فى السطور التالية..

*الدور التمهيدي أطلع بره 0-4 الأهلى الأهلى 9 -0 أطلع بره تأهل الأهلى بنتيجة 13-0 فى مجموع المباراتين اللتان أقيمت فى الاسكندرية *الدور الأول كانو سبورت الغينى 0-2 الاهلى الأهلى 4-0 كانو سبورت الغينى تأهل الأهلى بنتيجة 6-0 فى مجموع المباراتين *مرحلة المجموعات النجم الساحلى التونسى 1-0 الأهلى Advertisements الأهلى 2-1 الهلال السودانى الأهلى 2-0 بلاتنيوم الزيمبابوى بلاتنيوم 1-1 الاهلى الأهلى 1-0 النجم الساحلى الهلال 1-1 الاهلى احتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة B بعدما فاز 3، تعادل 2، خسر 1، سجل 7، استقبل 4 *الدور ربع النهائي الأهلى 2-0 ماميلودى صن دوانز بطل جنوب أفريقيا صن دوانز 1-1 الأهلى تأهل الأهلى بنتيجة 3-1 فى مجموع المباراتين . *الطريق لنصف النهائي: إجمالا لعب الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى 12 مباراة، فاز 8، تعادل 3، خسر 1، سجل 29 هدفاً واستقبل 5

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوداد الرياضى ضد الأهلي .. مشوار بطل القرن في أفريقيا هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.