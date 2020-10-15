شكرا لقرائتكم "سيراميكا" يكمل عقد المتأهلين الثلاثة للدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم نادى سيراميكا بطاقة التأهل الثالثة إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، مع غزل المحلة والبنك الأهلى، بعدما تعادل سيراميكا سلبيا اليوم مع جمهورية شبين فى الجولة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز "ب"، ليتأهل رسميا للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه بعد منافسة قوية مع نادى بتروجت. وجاءت نتائج مباريات مجموعة القاهرة فى الجولة الأخيرة كالتالى: سيراميكا 0/0 جمهورية Advertisements بتروجت 0/0 المريخ الزرقا 1 النجوم 2 الداخلية 2 النصر 1 الترسانة 0/0 كوكاكولا القناة 0 منتخب السويس 1

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