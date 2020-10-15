شكرا لقرائتكم إنبى يبحث عن الفوز العاشر تاريخيا على المقاولون العرب اليوم فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج المقاولون العرب نظيره إنبى في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر إنبى من الاهلى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.





*ترتيب المقاولون العرب وانبى فى جدول الدوري

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بترتيب جدول الدوري برصيد 53 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 8 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 43 هدفاً واستقبلت شباكه 30 هدف فيما يحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 45 نقطة من 32 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 12 وخسر 9 مباريات وسجل 31 هدفاً وعليه نفس العدد من الأهداف.





*تاريخ مواجهات المقاولون العرب وانبى

تاريخيا لا يوجد أي تكافؤ في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث سبق أن التقيا من قبل في 28 مباراة في مسابقة الدوري.

تفوق إنبى بتحقيق الفوز في 16 مباراة مقابل 4 للمقاولون العرب، وانتهت 8 مواجهات بالتعادلات، سجل إنبى 49هدفا مقابل 28 فقط للمقاولون.

بدأت تاريخ المواجهات قبل 17 عاما، وبالتحديد موسم 2002/2003، وفاز إنبى ذهابا وإيابا بنتيجة واحد دون رد.

أول فوز للمقاولون جاء في الدور الثاني موسم 2005/2006، وفاز بهدف دون رد "27 أبريل 2006 ".

حافظ إنبى على شباكه نظيفة 8 مرات مقابل 4 مرات فقط للمقاولون.

أحمد رؤوف الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في مسابقة الدوري برصيد 6 أهداف، يليه عادل مصطفي برصيد 4 أهداف، في حين يتصدر إيهاب المصري قائمة هدافي الذئاب برصيد 3 أهداف.

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وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز انبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 3 فبراير 2020 على ستاد بتروسبورت بالجولة السادسة عشرة للمسابقة ، سجل ثنائية الفريق البترولى محمود قاعود ومحمد شريف وسجل هدف الذئاب سيف الدين الجزيرى من ركلة جزاء.





*عقدة عماد النحاس أمام انبى

يمثل إنبي عقدة للنحاس في مشواره التدريبي، حيث لم يحقق أي فوز حتي الآن، تعادل مرتين، وتلقي الهزيمة 5 مرات منها مرتين مع المقاولون.

في حين واجه حلمي طولان، المقاولون 11 مرة في مسابقة الدوري، تعادل في 4 مباريات، في حين فاز في 4 مباريات، وخسر في 3 لقاءات.





*النحاس يبحث عن المربع الذهبى وطولان يفتش عن المركز الخامس

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لإنهاء الموسم بالمربع الذهبى وتكليل جهودهم بشكل لائق ، ويحتاج الذئاب لنقطة واحدة لرفع رصيده إلى 54 نقطة وهى النقطة التى لا يستطيع سموحة الوصول إليها فى حالة فوزه بآخر مباراتين فى الدورى، نظراً لأن المواجهات المباشرة تصب فى مصلحة الفريق السكندرى، الذى تعادل فى الجبل الأخضر مع المقاولون 2/2، وتعادل فى الأسكندرية 1/1.

ويترقب سموحة فرصة تعثر ذئاب الجبل للإنقضاض على المركز الرابع، مستغلاً اللقاءات الصعبة المتبقية للمقاولون أمام إنبى وبيراميدز، فى الوقت الذى يواجه فيه سموحة فريقى مصر المقاصة ونادى مصر.

في المقابل يسعى حلمى طولان المدير الفني لإنبى لحصد النقاط الثلاث لملاحقة سموحة على المركز الخامس وإنهاء الموسم بشكل مميز للفريق البترولى ، و يتربع محمد شريف المعار من الأهلى على صدارة هدافى نادى إنبى برصيد 12 هدفاً.





*التشكيل المتوقع للمقاولون العرب وانبى

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام إنبى مكون من :" محمود أبو السعود ، أمير عابد، فاروق نور الدين، محمد سمير وحسن الشامي، كريم مصطفى، محمد مجلى، ابراهيم صلاح، شكري نجيب ولويس هينستروزا ، سيف الجزيري".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام المقاولون العرب مكون من :" محمد جاد -علي فوزي - أسامة جلال - رامي صبري - كريم فؤاد، خط الوسط : محمد رزق - حميد ماو - عبد الرحمن عامر - تونيا دي ليو، خط الهجوم : محمود قاعود – محمد شريف".