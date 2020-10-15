شكرا لقرائتكم بالإنفوجراف.. الأرقام توضح تفوق الأهلى على الوداد قبل موقعة دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الأهلى نظيره الوداد المغربى فى مواجهة مصيرية على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى الابطال الأفريقى، ضمن رحلة الفريقين للصعود للمباراة النهائية ومن ثم اعتلاء عرش أفريقيا. وطوال تاريخ الأهلى بدورى الابطال الافريقى، توج المارد الأحمر بطلا ثمانية مرات وأحرز لقب الوصيف فى 4 نسخ، ولعب الأهلى 284 مباراة فاز فى 142 وتعادل فى 80 وخسر 62 وسجل 439 هدفاً وتلقت شباكه 220 هدفا . فى المقابل طوال تاريخ الوداد المغربى بدورى الابطال الافريقى، توج بطلا مرتين وأحرز لقب الوصيف مرتين، ولعب بطل المغرب 112 مباراة فاز فى 50 لقاء وتعادل فى 29 وخسر 33 مواجهة وسجل لاعبيه 157 وتلقت شباكه 98 هدفا. الأهلي

لقب دورى الأبطال: 8 وصافة دورى الأبطال: 4 عدد المباريات: 284 فوز: 142 تعادل: 80 خسارة: 62 سجل: 439 استقبل: 220 Advertisements الوداد

لقب دورى الأبطال: 2 وصافة دورى الأبطال: 2 عدد المباريات: 112 فوز: 50 تعادل: 29 خسارة: 33 سجل: 157 استقبل: 98

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