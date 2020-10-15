شكرا لقرائتكم الرجاء ضد الزمالك .. مشوار الأبيض فى بطولة أفريقيا هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الساحرة المستديرة الصدام المثير الذى يجمع الزمالك مع الرجاء المغربى المقرر له الاحد المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بذهاب نصف نهائي دوري الابطال الأفريقي قبل أن يتجدد اللقاء في 24 أكتوبر الجارى بموقعة الإياب بالقاهرة.

ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد، والمثير للدهشة أنه كان على حساب الرجاء أيضاً، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية بجانب سعيه لإزاحة الزمالك أفريقياً والإسماعيلى عربياً، حيث وصل الفريقان للدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال وخسر فى موقعة الذهاب بهدف دون رد لصالح الدراويش.



وشهدت رحلة الزمالك خلال النسخة الحالية لدوري الابطال الافريقى محطات مثيرة نستعرضها في السطور التالية.. *الدور التمهيدي ديكيداها الصومالى 0-7 الزمالك ديكيداها الصومالى 0-7 الزمالك

الزمالك 6-0 ديكيداها الصومالى

تأهل الزمالك بنتيجة 13-0 في المجموع





*الدور الأول

جينيراسيون فوت السنغالى 2-1 الزمالك

الزمالك 1-0 جينيراسيون فوت السنغالى

تأهل الزمالك بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 2-2 في المجموع





*مرحلة المجموعات

مازيمبى 3-0 الزمالك

الزمالك 2-0 بريميرو دى أجوستو الانجولى

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زيسكو الزامبى 1-1 الزمالك

الزمالك 2-0 زيسكو الزامبى

الزمالك 0-0 مازيمبى

بريميرو دى أجوستو الانجولى 0-0 الزمالك

احتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة A بعدما فاز 2، تعادل 3، خسر 1، سجل 5، استقبل 4





*الدورربع النهائي

الزمالك 3-1 الترجى التونسى

الترجى 1-0 الزمالك

تأهل الزمالك بنتيجة 3-2 في المجموع





*الطريق لنصف النهائي:

لعب الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربى 12 مباراة، فاز 6، تعادل 3، خسر 3، سجل 23 هدفاً واستقبل 8

ضمت قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربى كل من :" محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمى ومحمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدى "الونش" - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة فى خط الدفاع وطارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - كريم بامبو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحى - أشرف بنشرقى - محمد أوناجم فى خط الوسط ومصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو فى خط الهجوم.