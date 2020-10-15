شكرا لقرائتكم الشارقة في مهمة الحفاظ على لقبه مع انطلاق الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيبدأ الشارقة مهمة الحفاظ على لقب دوري المحترفين الإماراتي للمرة الثانية عندما يواجه الفجيرة في انطلاق الموسم الجديد غدا الجمعة.

وفي يونيو، قرر الاتحاد الإماراتي عدم استكمال الموسم الماضي، كما أُلغي نهائي كأس الرئيس بين العين والظفرة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشمل القرار إلغاء نتائج دوري المحترفين في موسم 2019-2020 دون تحديد بطل، بالإضافة لإلغاء صعود أو هبوط الأندية في دوري الأضواء وإقامة دوري الدرجة الثانية في موسم 2020-2021 بالأندية نفسها.

وكان شباب الأهلي دبي في صدارة المسابقة متقدما بست نقاط على العين صاحب المركز الثاني قبل إلغاء البطولة مع تبقي سبع جولات على النهاية.

وفي أغسطس حدد الاتحاد شروط انطلاق الموسم الجديد وأهمها عدم حضور الجماهير بالإضافة إلى عدم توقف المسابقة حتى في حالة ظهور حالات إيجابية. وكان من المفترض انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر أيلول لكن رابطة المحترفين قررت التأجيل لمدة شهر دون الكشف عن أسباب ذلك.

وينطلق الموسم الجديد بأربع مواجهات حيث يلعب الشارقة ضد الفجيرة والوحدة ضد حتا والظفرة ضد عجمان والوصل ضد بني ياس. وقال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة إن هدفه هو الحفاظ على اللقب الذي توج به في موسم 2018-2019.

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وأضاف في مؤتمر صحفي "موسم جديد نتطلع خلاله لبداية مثالية والمحافظة على المكانة التي وصل إليها الفريق ضمن فرق المقدمة والمنافسة على جميع الألقاب".

وسيكون العنبري سعيدا بعودة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز الذي أحرز 18 هدفا في الموسم الذي توج فيه الفريق باللقب قبل أن يرحل إلى الوصل في الموسم الماضي حيث سجل تسعة أهداف.

وقال العنبري "سواريز كان عنصرا مهما في منظومة الفريق وعودته أمر إيجابي لانسجامه مع التشكيلة. سواريز ترك انطباعا جيدا خلال مباريات دوري أبطال آسيا".

وكان الشارقة شارك في استئناف دور المجموعات بدوري الأبطال في سبتمبر إذ انتصر مرتين في أربع مباريات وأحرز سواريز ثلاثة أهداف في الفوز 6-صفر على التعاون السعودي لكنه احتل المركز الأخير في المجموعة وودع المسابقة.

وسيكون العنبري ممتنا لمشاهدة النسخة الجديدة من الفجيرة بعدما فاز الفريق 1-صفر على عجمان في انطلاق كأس المحترفين يوم الثلاثاء الماضي.

وقال غوران توفيدشيتش مدرب الفجيرة "الشارقة يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين ونعلم أننا سنخوض مباراة قوية ونطمح لتحقيق الفوز في بداية مشوارنا في الدوري. "تعرفنا على الشارقة خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا وسنضع الخطة المناسبة للتعامل معه".

ويشهد يوم السبت ثلاث مباريات إذ يلعب اتحاد كلباء ضد شباب الأهلي دبي والعين ضد خورفكان والنصر ضد الجزيرة.