شكرا لقرائتكم إيكاردي يغيب عن مواجهة يونايتد.. وشكوك حول ماركينيوس وفيراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيغيب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقررة الثلاثاء المقبل بداعي الإصابة، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع البرازيلي ماركينيوس ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.

وقال مدرب فريق العاصمة الفرنسية الألماني توماس توخيل في مؤتمر صحافي عشية خوض فريقه مباراة ضد نيم في الدوري المحلي "نعاني من سوء الحظ مع اللاعبين لأن فيراتي و(الألماني يوليان) دراكسلر وماركينيوس مصابون. لن يشاركوا في المباراة ضد نيم ويحوم الشك حول مشاركتهم ضد مانشستر".

وأضاف "أصيب ماورو إيكاردي الأربعاء الماضي في أربطة الركبة اليمنى وعلى الرغم من عدم خطورة الإصابة فإنه لم يخض أي حصة تدريبية وسيغيب عن نيم وعن مانشستر يونايتد".

وسيغيب لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا عن مواجهة مانشستر فريقه السابق لإصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الوافد الجديد لاعب الوسط دانيلو بيريرا "المختلط" بمواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا. وبمقدور كولين داغبا الذي استدعي إلى المنتخب الفرنسي للشباب المشاركة ضد نيم بحسب توخيل، بعد شفائه من كورونا، بحال تقديمه نتيجة اختبار سلبية للمرة الثالثة.