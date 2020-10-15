شكرا لقرائتكم ماجد عبدالله يشارك في الاجتماع التمهيدي لبطولة السعودية للغولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك ماجد عبدالله، قائد المنتخب السعودي ونادي النصر السابق في الاجتماع التمهيدي الذي أقيم على ملاعب الرياض للغولف الذي يسبق انطلاق بطولة السعودية الدولية للغولف للسيدات التي ستقام في نوفمبر المقبل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وشدد النجم الدولي على القيمة العالية التي تمثلها هذه البطولة في إطار المسيرة السعودية التنظيمية الرائعة للبطولات العالمية، لافتا إلى أن السعودية ستكون في مصاف الدول المتقدمة تنظيميا على مستوى كل الأحداث الرياضية.

وقال ماجد عبدالله: سعيد جدا بأن أكون حاضرا لهذه البطولة وقبل ذلك في اجتماعاتها التمهيدية، وأشكر رئيس اتحاد الغولف ياسر الرميان والرئيس التنفيذي ماجد السرور وجميع المنتمين لغولف السعودية على منحي فرصة الحضور في هذا التنظيم الرياضي العالمي الكبير.

ورحب الرئيس التنفيذي لغولف السعودية ماجد السرور بالنجم السعودي الكبير، مؤكدا أن حضور هذه الأسماء التي حققت النجومية أداء وخلقا وتفاعلا مع كل ما من شأنه خدمة بلادها يجعلنا في غاية الاعتزاز.