شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..طلائع الجيش يتعاقد مع حسين السيد مارسيلو فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى طلائع الجيش فى إبرام أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ، وكان الخليج 365 قد أشار فى وقت سابق إلى اقتراب حسين السيد "مارسيلو"، من الانتقال لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الأربعاء على ستاد بتروسبورت فى إطار منافسات الدور ربع النهائى لكأس مصر والتى فاز بها 3-1 بركلات الترجيح، ويبدأ الطلائع الاستعداد لمواجهة نادى مصر المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد الكلية الحربية، وضمن طلائع الجيش بقاءه في الدوري المصري الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة .

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فى سياق مختلف، أكد أحمد وجدى، وكيل مهند لاشين لاعب طلائع الجيش، أن لاعبه لم يوقع للنادى الإسماعيلى مفضلا التركيز مع فريقه بالوقت الحالى وحسم مصيره بنهاية الموسم، وقال أحمد وجدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "مهند لاشين يمتلك بالفعل عرضًا من الإسماعيلى وعروضًا أخرى ولكنه لم يوقع للدراويش بشكل رسمى، ويفضل إغلاق هذا الملف فى الوقت الحالى للتركيز مع الطلائع لحسم مسألة البقاء فى الدورى الممتاز وبعد نهاية الموسم يدرس كل العروض التى يمتلكها ويتخذ القرار المناسب وقتها بالتشاور مع إدارة الطلائع وبعد الحصول على موافقة النادى الذى يرتبط بتعاقد معه".