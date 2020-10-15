هل يستطيع عماد النحاس فك عقدة إنبى الليلة بالجبل الأخضر بعد 7 لقاءات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق المقاولون العرب لمواجهة إنبى فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة مثيرة للفريقين، يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر إنبى من الأهلى بثلاثية دون رد فى نفس الجولة.

*ترتيب المقاولون العرب وانبى فى جدول الدوري

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بترتيب جدول الدوري برصيد 53 نقطة، جمعها من 32 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 8 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 43 هدفاً واستقبلت شباكه 30، فيما يحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 45 نقطة من 32 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 12 وخسر 9 مباريات وسجل 31 هدفاً وعليه نفس العدد من الأهداف.

*تاريخ مواجهات المقاولون العرب وانبى

تاريخيا لا يوجد أى تكافؤ فى تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث سبق والتقى الفريقان فى 28 مباراة بمسابقة الدورى، تفوق إنبى بالفوز فى 16 مباراة مقابل 4 للمقاولون العرب، وانتهت 8 مواجهات بالتعادلات، سجل إنبى 49 هدفا مقابل 28 فقط للمقاولون.

بدأت تاريخ المواجهات قبل 17 عاما، وبالتحديد موسم 2002/2003، وفاز إنبى ذهابا وإيابا بنتيجة واحد دون رد.

أول فوز للمقاولون جاء في الدور الثاني موسم 2005/2006، وفاز بهدف دون رد "27 أبريل 2006 ".

حافظ إنبى على شباكه نظيفة 8 مرات مقابل 4 مرات فقط للمقاولون.

أحمد رؤوف الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في مسابقة الدوري برصيد 6 أهداف، يليه عادل مصطفي برصيد 4 أهداف، في حين يتصدر إيهاب المصري قائمة هدافي الذئاب برصيد 3 أهداف.

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز انبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 3 فبراير 2020 على ستاد بتروسبورت بالجولة السادسة عشرة للمسابقة ، سجل ثنائية الفريق البترولى محمود قاعود ومحمد شريف وسجل هدف الذئاب سيف الدين الجزيرى من ركلة جزاء.

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*عقدة عماد النحاس أمام انبى

يمثل إنبي عقدة للنحاس فى مشواره التدريبي، حيث لم يحقق أى فوز حتى الآن، تعادل مرتين، وتلقى الهزيمة 5 مرات، منها مرتان مع المقاولون.

فى حين واجه حلمي طولان المقاولون 11 مرة فى مسابقة الدوري، تعادل في 4 مباريات، في حين فاز في 4 مباريات، وخسر في 3 لقاءات.

*النحاس يبحث عن المربع الذهبى وطولان يفتش عن المركز الخامس

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لإنهاء الموسم بالمربع الذهبى وتكليل جهودهم بشكل لائق ، ويحتاج الذئاب لنقطة واحدة لرفع رصيده إلى 54 نقطة وهى النقطة التى لا يستطيع سموحة الوصول إليها فى حالة فوزه بآخر مباراتين فى الدورى، نظراً لأن المواجهات المباشرة تصب فى مصلحة الفريق السكندرى، الذى تعادل فى الجبل الأخضر مع المقاولون 2/2، وتعادل فى الأسكندرية 1/1.

ويترقب سموحة فرصة تعثر ذئاب الجبل للإنقضاض على المركز الرابع، مستغلاً اللقاءات الصعبة المتبقية للمقاولون أمام إنبى وبيراميدز، فى الوقت الذى يواجه فيه سموحة فريقى مصر المقاصة ونادى مصر.

في المقابل يسعى حلمى طولان المدير الفني لإنبى لحصد النقاط الثلاث لملاحقة سموحة على المركز الخامس وإنهاء الموسم بشكل مميز للفريق البترولى ، و يتربع محمد شريف المعار من الأهلى على صدارة هدافى نادى إنبى برصيد 12 هدفاً.

*التشكيل المتوقع للمقاولون العرب وانبى

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام إنبى مكون من :" محمود أبو السعود ، أمير عابد، فاروق نور الدين، محمد سمير وحسن الشامي ، كريم مصطفى، محمد مجلى، ابراهيم صلاح، شكري نجيب ولويس هينستروزا ، سيف الجزيري".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام المقاولون العرب مكون من :" محمد جاد -علي فوزي - أسامة جلال - رامي صبري - كريم فؤاد، خط الوسط : محمد رزق - حميد ماو - عبد الرحمن عامر - تونيا دي ليو، خط الهجوم : محمود قاعود – محمد شريف".