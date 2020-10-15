شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طائرة بيراميدز الخاصة وكواليس سفر البعثة للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت بعثة نادى بيراميدز صورة جماعية قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائيات كأس الكونفدرالية الأفريقية، وزين شعار النادى الطائرة الخاصة التى وفرتها إدارة النادي للاعبين من أجل السفر بها إلى المغرب، حيث سيواجه الفريق السماوى نظيره حوريا كوناكرى الغينى يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

ووضع نادي بيراميدز شعاره الرسمي على متن الطائرة الخاصة التي ستقل الفريق من القاهرة نحو كازبلانكا التى تصلها فى السابعة مساء اليوم.

ووفرت الإدارة طائرة جميع مقاعدها بنظام درجة رجال الأعمال لكل أعضاء الفريق لضمان أكبر راحة ممكنة طمعا في العودة إلى القاهرة باللقب القاري.