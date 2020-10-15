شاهد.. طائرة بيراميدز الخاصة وكواليس سفر البعثة للمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت بعثة نادى بيراميدز صورة جماعية قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائيات كأس الكونفدرالية الأفريقية، وزين شعار النادى الطائرة الخاصة التى وفرتها إدارة النادي للاعبين من أجل السفر بها إلى المغرب، حيث سيواجه الفريق السماوى نظيره حوريا كوناكرى الغينى يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.
ووضع نادي بيراميدز شعاره الرسمي على متن الطائرة الخاصة التي ستقل الفريق من القاهرة نحو كازبلانكا التى تصلها فى السابعة مساء اليوم.
ووفرت الإدارة طائرة جميع مقاعدها بنظام درجة رجال الأعمال لكل أعضاء الفريق لضمان أكبر راحة ممكنة طمعا في العودة إلى القاهرة باللقب القاري.
وضمت قائمة بيراميدز 25 لاعبًا على النحو التالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور
خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة
خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس
وتُقيم البعثة فى نفس فندق إقامة الزمالك بالمغرب، ومن المنتظر أن ينضم الثنائي كانون وتراورى للبعثة فى الدار البيضاء.
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