شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات بطولة كاس مصر للشطرنج النسائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم منافسات بطولة كاس مصر للشطرنج النسائى بصالات نادى الشرقية للدخان فى العمرانية، والتى أقيمت فى الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجارى تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة الدكتور هشام الجندى.

وحرصت لجنة النشاط النسائي، برئاسة الدكتوره منى اللبودى، على مشاركة اكبر عدد في البطولة، حيث شارك 10 فرق من مختلف أنحاء الجمهورية هم ( الشرقية للدخان ، سموحة، دجلة أ ،نادي السكه الحديد ، مركز شباب المنشية ،مركز شباب شيبة ،دجلة ب ،نادي هيئة التدريس ، مركز شباب الجزيرة و أكاديمية القاهرة .

وأكدت مني اللبودي علي تعاظم عدد الفرق النسائية في رياضة الشطرنج بشكل كبير وهو ماتبلور في عدد الفرق المشاركة لهذا العام وهو مايأتي في إطار خطة التطوير الطموحة من جانب لجنة النشاط النسائي بالإتحاد المصري للشطرنج لتوسيع قاعدة اللاعبات علي مستوي الجمهورية والتأكيد علي سحر حواء وتميزها في رياضة الشطرنج وأضافت ان مصرلديها نخبة مميزة من لاعبات الشطرنج مثلوا مصر خير تمثيل في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية .

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