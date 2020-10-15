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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، و أبرزها، إغلاق ملف احتراف مصطفى محمد خلال رحلة الزمالك للمغرب لمواجهة الرجاء، اتحاد الكرة يوضح قانونية مشاركة أحمد الشناوى مع بيراميدز .

اتحاد الكرة يوضح قانونية مشاركة أحمد الشناوى مع بيراميدز

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، قانونية مشاركة أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز مع فريقه أمام طلائع الجيش فى المباراة التى أقيمت أمس الأربعاء فى دور الـ8 بكأس مصر وانتهت بفوز الطلائع 3 /1 .

إغلاق ملف احتراف مصطفى محمد خلال رحلة الزمالك للمغرب لمواجهة الرجاء

أغلق مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، ملف احترافه ورحيله عن قلعة ميت عقبة من أجل التركيز التام فى الاستعدادات الخاصة بمواجهة الرجاء المغربى، التى ستقام لأحد المقبل، وكشف مصطفى فى جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على هامش رحلة الفريق إلى المغرب، أن كل تركيزه ينصب مع الفريق من أجل المساهمة مع زملائه فى مواصلة السعى نحو تحقيق حلم التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002.

وكيل فرجانى ساسى يعلن وصوله المغرب فى الثامنة مساء وجاهزيته لمباراة الرجاء

أكد مهند عون، وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك، أن اللاعب أصبح بحالة جيدة، وأنه سيغادر تونس متوجهاً إلى المغرب فى السادسة مساء اليوم على أن يصل فى الثامنة مساءً للانضمام لمعسكر فريقه الذى يستعد لمواجهة الرجاء المغربى الأحد المقبل فى مباراة ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

الاتحاد السكندرى يتعاقد مع "أوتشو" المقاصة

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تعاقد مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع الأوغندى خالد أوتشو مدافع وسط مصر المقاصة بعد رحيل اللاعب عن الفريق الفيومى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية بسبب الأزمة التى يعيشها المقاصة منذ بداية الموسم الحالى وأدت لرحيل إيهاب جلال المدير الفنى عن القيادة الفنية للفريق، ويسعى محمد مصيلحى إلى التعاقد مع لاعبين أكفاء فى كافة المراكز لتدعيم الإتحاد السكندرى بصفقات سوبر فى ظل رغبته نحو منافسة الفريق على المربع الذهبى خاصة بعد التعاقد مع حسام حسن كمدير فنى للفريق خلفا لطلعت يوسف. إيقاف القيد لأندية الممتاز بالموسم الجديد على رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم إيقاف القيد لجميع أندية الدورى الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 على رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز. وكشف مسئولو اللجنة الخماسية أن هناك مديونيات على أندية الممتاز من الموسم الجارى ومستحقات قديمة على بعض الأندية الأخرى يجب تسويتها، ومن ثم الموافقة على قيد الصفقات الجديدة لهذه الأندية. اتحاد الكرة يحدد 30 أكتوبر موعدا نهائيا لختام الدوري حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 30 أكتوبر المقبل موعدا للجولة الأخيرة من عمر الدوري العام ، وتنتظر اللجنة وصول الموافقات الأمنية للإعلان عّن مواعيد الجولة الأخيرة ليسدل الستار علي الموسم الكروي الحالي 2019 – 2020 .