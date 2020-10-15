شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى بالأرقام فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الأهلى نظيره الوداد المغربى فى مواجهة مصيرية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، فى ذهاب نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى، ضمن رحلة الفريقين للصعود للمباراة النهائية ومن ثم اعتلاء عرش أفريقيا.

وطوال تاريخ الاهلى بدورى الأبطال الأفريقى، توج المارد الأحمر بثمانى بطولات وأحرز لقب الوصيف فى 4 نسخ، ولعب الأهلى 284 مباراة فاز في 142 وتعادل في 80 وخسر 62 وسجل 439 هدفاً وتلقت شباكه 220 .

وفى المقابل طوال تاريخ الوداد المغربى بدوري الأبطال الأفريقى توج بطلا مرتين وأحرز لقب الوصيف مرتين، ولعب بطل المغرب 112 مباراة فاز فى 50 لقاء وتعادل فى 29 وخسر 33 مواجهة وسجل لاعبوه 157 وتلقت شباكه 98.

وشهد مشوار الأهلى في الطريق لنصف النهائي محطات كثيرة وأرقاما مثيرة نستعرضها فى السطور التالية..

*الدور التمهيدي

أطلع بره 0-4 الأهلى

الاهلى 9 -0 أطلع بره

تأهل الأهلي بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين اللتان أقيمت في الاسكندرية

*الدور الأول

كانو سبورت الغينى 0-2 الاهلى

الأهلى 4-0 كانو سبورت الغينى

تأهل الأهلي بنتيجة 6-0 في مجموع المباراتين

*مرحلة المجموعات

النجم الساحلى التونسى 1-0 الأهلى

الأهلى 2-1 الهلال السودانى

Advertisements

الاهلى 2-0 بلاتنيوم الزيمبابوى

بلاتنيوم 1-1 الاهلى

الاهلى 1-0 النجم الساحلى

الهلال 1-1 الاهلى

احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة B بعدما فاز 3، تعادل 2، خسر 1، سجل 7، استقبل 4

*الدور ربع النهائي

الأهلى 2-0 ماميلودى صن دوانز بطل جنوب أفريقيا

صن دوانز 1-1 الأهلى

تأهل الأهلي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين .

*الطريق لنصف النهائي:

إجمالا لعب الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى 12 مباراة، فاز 8، تعادل 3، خسر 1، سجل 29 هدفاً واستقبل 5