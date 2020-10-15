شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير للمغرب على متن طائرة خاصة لمواجهة حوريا كوناكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى ، اليوم الخميس ، بعثة فريق نادى بيراميدز، فى طريقها إلى مدينة كازبلانكا المغربية على متن طائرة خاصة، لخوض المباريات النهائية فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قامت سلطات مطار القاهرة ، باستقبال الفريق داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص ، وتم إنهاء إجراءات سفره على متن طائرة خاصة متجهة إلى مدينة كازابلانكا المغربية.

ويلتقى بيراميدز يوم 20 أكتوبر الجارى مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وفى حال تأهله سيخوض المباراة النهائية يوم 25 أكتوبر بملعب مولاى عبدالله فى مدينة الرباط العاصمة.

وضمت قائمة بيراميدز 25 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدى سليمان - أحمد الشناوى - أحمد دعدور

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خط الدفاع: على جبر - عمر جابر - عبد الله بكرى - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدى - ولفريد كانون - محمد عطوة

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيونى - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراورى

خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس

وتُقيم البعثة فى نفس فندق إقامة الزمالك بالمغرب، ومن المنتظر أن ينضم الثنائى كانون وتراورى للبعثة فى الدار البيضاء.