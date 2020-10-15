س & ج.. هل يشارك كهربا فى مباراة الأهلى والوداد المغربى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث يعلو فى الشارع الأهلاوى سوى عن فرص مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى فى مباراة الوداد المغربى، المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى، بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية فى اللقاء الأخير للمارد الأحمر أمام بيراميدز بالدورى، ويبحث المارد الأحمر عن تاسع ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى يتزعمها بقائمة الأكثر تتويجاً، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية للمرة الثالثة فى تاريخه.

ونلقى الضوء فى السطور التالية على موقف كهربا من مباراة الاهلى والوداد المغربى..

س: ما طبيعة إصابة كهربا نجم الأهلى؟

ج: كهربا اشتكى من آلام فى العضلة الخلفية، خلال مشاركته فى مباراة بيراميدز بالدورى التى انتهت بالتعادل السلبى، ليتدخل الجهاز الطبى للأهلى، ويقرر خروجه من ملعب المباراة بعد عشر دقائق فقط من بداية اللقاء.

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س: لماذا اصطحب الأهلى كهربا للمغرب رغم إصابته؟

ج :سافر كهربا برفقة الأهلى إلى المغرب لمواجهة الوداد وسط آمال من الجهاز الطبى أن ينجح فى تجهيزه للمباراة بجلسات علاج مكثفة طوال الأيام التى تسبق اللقاء.

س: هل شارك كهربا فى أول مران للأهلى بالمغرب؟

ج: غاب محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى عن مران فريقه الأول فى المغرب لاستمرار معاناته من إصابة فى العضلة الخلفية واكتفى بالجرى حول الملعب فقط، لتزداد الشكوك حول عدم مشاركته مع الأهلى لمواجهة الوداد المغربى.

س: هل يشارك كهربا فى مباراة الأهلى والوداد المغربى؟

ج: لا يبدو أن كهربا يتحسن بالصورة التى تجعله يشارك فى مباراة الأهلى، لتصبح فرص مشاركته فى اللقاء قليلة للغاية، وأن الأرجح هو عدم الدفع باللاعب فى المباراة للاستفادة به فى لقاء العودة بالقاهرة.

س: من الأقرب لخلافة كهربا فى تشكيل الأهلى حال تأكد غيابه؟

ج: يعد أحمد الشيخ هو الأقرب للتواجد فى تشكيل الاهلى بديلا لكهربا، لاسيما أن اللاعب يقدم مستوى متميزاً فى المباريات الأخيرة للمارد الأحمر، ونال ثقة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.