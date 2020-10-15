شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينصح الزمالك بحسم التأهل لنهائى أفريقيا من المغرب فى غياب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، رسالة لنجوم القلعة البيضاء بضرورة حسم التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى من قلب المغرب، وعدم الانتظار لمواجهة العودة مع الرجاء بالقاهرة، وقال محمد صلاح فى مداخلة هاتفية عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لازم لاعبو الزمالك ينسوا الدورى ويفضوا دماغهم من كل المشاكل، فاضل 3 ماتشات وناخد بطولة غالية علينا كلنا".

وأضاف محمد صلاح، "فرصة حلوة للزمالك والأهلى أنهم يواجهوا الفرق المغربية فى غياب جمهورهم، خاصة أن سر تفوق المغاربة والتوانسة هو الجمهور بينما فى الفنيات نحن نتفوق عليهم".

وتابع نجم الزمالك السابق، "زمان كنا بنقول نخسر بره فى الذهاب ونيجى القاهرة نعوض بس دلوقتى مينفعش، لازم الزمالك يخلص هناك من قلب المغرب ويطيح بالرجاء ولا ينتظر مباراة العودة، خاصة أن مفيش جمهور ودى ميزة لازم نستغلها ونحسم هناك".

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وانضم المغربي أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وينتظم المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، فى تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم استعدادا للقاء الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد الراحة التى حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب انتهائه من التواجد فى معسكر منتخب بلاده.

وتتواجد بعثة الزمالك حاليا فى المغرب بعدما وصلت البعثة البيضاء فى الساعات المتأخرة من مساء أول أمس، الثلاثاء، إلى الدار البيضاء من أجل الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي، الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس.