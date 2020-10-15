طلائع الجيش يضم حسين السيد من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
علم الخليج 365 أن نادي طلائع الجيش نجح في ضم لاعب الأهلي، حسين السيد بشكل نهائي.
وأشارت مصادر ليلاكورة إلى أن النادي الأهلي حصل من طلائع الجيش على اللاعب عمر سامي ضمن الصفقة.
وفسخ حسين السيد عقده مع الصفاقسي التونسي في أغسطس الماضي بسبب ظروف الطيران التي حالت دون سفره وانضمامه لتدريبات الفريق، ليصبح من جديد لاعباً في صفوف الأهلي.
وكان مصدر قد أشارت إلى أن حسين السيد ظل يتدرب خلال الفترة الماضية بعد فسخ تعاقده مع الصفاقسي بشكل منفرد.
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