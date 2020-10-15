المصري لمصراوي: تجديد عقد علي ماهر لم يستغرق وقتًا.. ونثق في قدراته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد سمير حلبية رئيس النادي المصري، أن على ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي هو رجل المرحلة في الفترة المقبلة.

وقال حلبية، في تصريحات خاصة لمصراوي: "تجديد عقد علي ماهر لم يستغرق وقتا وكان هناك رغبة متبادلة بيننا."

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وأضاف: "سنعمل على تحقيق طلبات علي ماهر خلال الفترة المقبلة بعد الموسم الحالي (الصعب)."

وتابع: "علي ماهر مدير فني على أعلى مستوى وسيعيد المصري وسط الكبار في الموسم المقبل مثلما كان."

وأتم قائلًا: "الموسم المقبل سيكون مختلف تماما على مستوى الصفقات حيث نسعى لإرضاء طموح الجماهير والادارة خلال الفترة المقبلة."