بالصورة.. أحداد يوجه الشكر لجماهير الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه حميد أحداد لاعب الرجاء المعار من صفوف الزمالك، الشكر إلى جماهير النادي المغربي بعد نهاية موسم إعارته بالتتويج ببطولة الدوري بفارق نقطة عن غريمه الوداد.

وكان أحداد قد انتقل إلى صفوف الرجاء مطلع موسم 19/20 على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من الزمالك.

ونشر أحداد، صورة لجماهير الرجاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" علق عليها: "شكرًا لكم".

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من جانبها، أشارت صحيفة "le 360" المغربية، إلى أن اللاعب انتهت علاقته بالفريق المغربي بعد نهاية إعارته بنهاية الموسم الكروي.

وحاول الرجاء المغربي الوصول لاتفاق مع الزمالك يتضمن مشاركة أحداد في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الفريق الأبيض رفض التنازل عن حقوقه.

عقد إعارة أحداد إلى الرجاء، كان يتضمن بند يمنعه من المشاركة ضد الزمالك إلا إذا حصل الطرف المصري على 200 ألف دولار.

جدير بالذكر أن بعض التقارير المغربية قد أشارت اليوم الخميس، إلى أن مسئولي الرجاء سيجتمعون مع أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك من أجل بحث إمكانية تجديد إعارة أحداد لموسم آخر. (طالع مزيد من التفاصيل)