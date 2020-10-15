محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن عيد مرازيق مدرب نادي البنك الأهلي، استقالته من تدريب الفريق بعد أيام قليلة من الصعود إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ونجح البنك الأهلي في خطف بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز، لأول مرة في تاريخه بعد تصدر المجموعة الأولى "الصعيد" في الجولة الأخيرة لمسابقة القسم الثاني.
وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال مرازيق: "عقدت جلسة مع مجلس إدارة نادي البنك الأهلي منذ قليل، وتقدمت باستقالتي من تدريب الفريق".
وأضاف: "لن أعلن أسباب الاستقالة في الوقت الحالي، كل التوفيق للنادي ولمجلس إدارته".
وعن تلقيه عروضًا أخرى: "سأحسم موقفي خلال الفترة المقبلة.. لا أحد يرفض العمل في الدوري الممتاز".
من ناحية أخرى، تواصل "الخليج 365" مع اللواء أشرف نصار رئيس النادي لسؤاله عن أسباب رحيل المدرب بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه مع الفريق.
وقال نصار: "عيد قدم استقالته من تدريب النادي، يبدو أنه يمتلك عروضًا أخرى من أندية الممتاز".
وأضاف: "سنقيم له حفل تكريم خلال الفترة المقبلة تقديرًا للدور الذي قام به مع الفريق بالصعود إلى الممتاز".
وبسؤاله عن المدرب المرشح لتدريب البنك الأهلي، قال: "خلال الأسبوع المقبل سيتم حسم هذا الملف والإعلان الرسمي".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب البنك الأهلي يعلن استقالته.. ورئيس النادي لـ"الخليج 365": لديه عروض أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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