تقرير.. الوداد يتسلح بـ4 لاعبين في معركته ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رافعًا شعار "لا بديل عن الفوز"، يخوض الأهلي مباراته المصيرية أمام الوداد مساء السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي تأتي بعد أيام قليلة من خسارة الفريق المغربي للقب البطولة الاحترفية بفارق نقطة عن الرجاء في اللحظات الأخيرة من المنافسة.

المباراة ستقام ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة في الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري.

كل فريق، يسعى لحشد أسلحته وتجهيزها بالشكل الأمثل قبل المباراة، فالأهلي استعاد خدمات محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الذي عانى من إصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة الفريق الأحمر ضد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري والتي حسمها حامل اللقب بهدف دون رد.

كما استعاد بيتسو موسيماني (مدرب الأهلي) خدمات محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق، أيمن أشرف مدافع الفريق، بجانب انضمام الثنائي التونسي على معلول والأنجولي جيرالدو دا كوستا من المشاركة مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي.

على الجانب الآخر، رصد تقرير مغربي اليوم الخميس، أبرز أسلحة الوداد التي يعول عليها ميجيل جاموندي مدرب الوداد.

وترى صحيفة "المنتخب" المغربية أن الثلاثي الهجومي للوداد المكون من بديع أووك، كازادي كاسونجو وإسماعيل الحداد، سيكون لهم دور مهم في حسم اللقاء لصالح الفريق المغربي.

وأشارت إلى أن مهمة الثلاثي لن تكون سهلة أمام القوة الدفاعية التي يتمتع بها الأهلي، خاصة وأن المواجهة ستكون صعبة على الجانبين.

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كما شددت على أن لاعبي الوسط سيكون لهم دور فعال أيضًا خلال المباراة، في حالة كانوا في مستواهم الفني المعهود ، خاصة وليد الكرتي الذي تراجع مستواه قليلًا خلال الفترة الماضية

وبالنظر إلى بديع أووك الذي انتقل إلى صفوف الوداد مطلع موسم 18/19 قادمًا من حسنية أغادير، فقد شارك البالغ من العمر 25 عامًا في 23 مباراة ببطولة الدوري خلال الموسم المنقضي (سجل 5 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة) بالإضافة إلى 9 مشاركات أخرى في بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية (سجل هدفين وصنع مثلهم).

أما الكونغولي كاسونجو الذي حصل الوداد على خدماته مطلع الموسم الجاري قادمًا من شباب المحمدية، فساهم في تسجيل 15 هدفًا للفريق المغربي خلال بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا (سجل 10 أهداف وصنع 5 تمريرات ناجحة).

أما إسماعيل الحداد، فهو من بين أقدم اللاعبين في صفوف الوداد، حيث انضم إليه مطلع موسم 15/16 قادمًا من حسنية أغادير.

شارك اللاعب المغربي رفقة فريقه هذا الموسم في 20 مباراة بالدوري المحلي (سجل 7 أهداف وصنع 5 تمريرات)، بجانب 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيت (سجل هدفين وصنع مثلهما).

أما الكرتي "رمانة ميزان" الوداد، فعلى الرغم من تراجع مستواه -كما أشارت الصحيفة المغربية-، إلا أنه يعد أحد الركائز الأساسية للفريق المغربي التي لا غنى عنها.

البالغ من العمر 26 عامًا وضع بصمته في 27 مباراة ببطولة الدوري المحلي (غاب عن 3 مباريات فقط)، صنع خلالهم 5 تمريرات حاسمة، كما شارك في 9 مباريات ببطولة دوري الأبطال (سجل هدفًا).