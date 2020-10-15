محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:
أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمصاحب لبعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، أن شخصية لاعبي الفريق الأبيض تظهر في المباريات الحاسمة.
ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الأحد المقبل على ملعب "محمد الخامس"، في إطار ذهاب مرحلة دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف عضو مجلس الزمالك في تصريحات عبر الموقع الرسمي، الخميس، أن شخصية اللاعبين تظهر في مثل هذه المباريات الحاسمة والتي يستعى الأبيض لتحقيق نتيجة طيبة خلال لقاء الرجاء.
وتابع عضو الزمالك :"ثقتنا كبيرة في الفريق، وننتظر أن يحققوا البطولة السادسة بدوري أبطال أفريقيا".
وأنهى :"الإدارة وفرت كل شيء للفريق سواء طائرة خاصة لنقل الفريق أو فندق على أعلى مستوى وجميع اللاعبين ملتزمين بالإجراءات الاحترازية في المعسكر والتركيز في التدريبات".
وكانت بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك غادرت إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي في إطار التحضيرات لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة أنور عن مباراة الرجاء: شخصية الزمالك تظهر في الأوقات الحاسمة.. وننتظر السادسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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