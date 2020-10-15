التعادل يحسم الشوط الأول بين سيراميكا وجمهورية شبين

انتهي الشوط الأول بين سيراميكا كيلوباترا وجمهورية شبين بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تجمع بينهما الان بالسويس ضمن منافسات الجولة الاخيرة من عمر مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة. والقناة. ودخل سيراميكا كيلوباترا المباراة بتشكيل يضم كلا من محمود شكري وطارق سامي وضياء قنديل وشريف دابو وعمر سعد ومحمود المغربي وأحمد غنيم وعبد الله بيكا وعاشور الادهم ووليد عبد المنعم ومحمود صقر . الله بيكا وعاشور الادهم ووليد عبد المنعم ومحمود صقر . ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة ، برصيد ٤٢ نقطة وبفارق ٣ نقاط عن بتروجت صاحب المركز الثاني، ويحتاج كليوباترا إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل الرسمي إلى الدوري الممتاز.

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