المقاولون يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم مجلي

نفى محمد عادل المشرف على فريق المقاولون العرب، تقديم قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، عرضًا لضم محمد مجلي لاعب ذئاب الجبل.

أضاف محمد عادل في تصريحاته بأن ذلك الأمر غير حقيقي، ولم يتواصل معنا أحد

من الأهلي والزمالك بشأن مجلي، هو لاعب رائع و يقدم مستويات طيبة بأرضية الملعب، ويلعب بروح وكفاح.

وتابع المشرف على المقاولون بأن وكلاء اللاعبين هم من

يروجون تلك الشائعات و كل تلك الأمور تشتت تركيز اللاعب و النادي، في ظل منافسته من اجل ضمان المربع الذهبي، التي تضربنا كثيرًا.

ويقدم مجلي مستويات جيدة مع فريقه ذئاب الجبل تحت قيادة عماد النحاس، خلال الموسم الجاري، مما جعل الكثير من الأندية تفكر بضمه.