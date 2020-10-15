المشرف على المقاولون: عماد النحاس أفضل مدرب في الدوري

يرى محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، بأن عماد النحاس هو الأفضل في الدوري المصري.

أضاف محمد عادل في تصريحات تلفزيونية:" النحاس هو أفضل مدرب في الدوري المصري بدون تحيز".

وتابع: "مع احترامي لجميع المدربين، بحكم تعاملي

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مع الكثير منهم، أرى النحاس الأفضل بينهم".

وواصل: "في حال ضمان المقاولون المربع الذهبي الذي لم يحسم بعد، سيعيد الفريق إلى أفريقيا، بعد غياب أكثر من ٢٠ عامًا".

وعين المقاولون العرب النحاس مديرًا فنيًا للفريق الموسم الماضي في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٨، خلفًا لعلاء نبيل.

واحتل الفريق الكروي في موسمه الأول مع النحاس المركز الخامس بفارق ٤ نقاط عن المركز الرابع، ويملك المقاولون العرب في الموسم الجازي ٥٣ نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري، بعد خوض ٣٢ مباراة حتى الآن.