يرى محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، بأن عماد النحاس هو الأفضل في الدوري المصري.
أضاف محمد عادل في تصريحات تلفزيونية:" النحاس هو أفضل مدرب في الدوري المصري بدون تحيز".
وتابع: "مع احترامي لجميع المدربين، بحكم تعاملي
وواصل: "في حال ضمان المقاولون المربع الذهبي الذي لم يحسم بعد، سيعيد الفريق إلى أفريقيا، بعد غياب أكثر من ٢٠ عامًا".
وعين المقاولون العرب النحاس مديرًا فنيًا للفريق الموسم الماضي في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٨، خلفًا لعلاء نبيل.
واحتل الفريق الكروي في موسمه الأول مع النحاس المركز الخامس بفارق ٤ نقاط عن المركز الرابع، ويملك المقاولون العرب في الموسم الجازي ٥٣ نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري، بعد خوض ٣٢ مباراة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر المشرف على المقاولون: عماد النحاس أفضل مدرب في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.