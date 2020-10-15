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أول تعليق من عيد مرازيق بعد تقديم استقالته من تدريب البنك الأهلي

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رفض عيد مرازيق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي السابق الإفصاح عن السبب وراء تقديم استقالته من تدريب الفريق الذي صعد به إلى الدوري الممتاز.

وقال مرازيق في تصريحات خاصة لـ"الوفد" : "لم ارغب في الحديث عن سبب استقالتي لأن الوقت حالي

ولكن كل شيء سوف يكون في ميعاده".

وواصل مرازيق قائلاً : "تجربتي مع البنك الأهلي كانت جيده للغاية ونجح في اتمام مهامة في تدريب الفريق وصعد بهم لصفوف الممتاز".

وأضاف قائلاً :"أن تركيزي الفترة

القادمة مع فريق جديد لم احدده حتي الآن ولكن الوقت ضيق للغاية بسبب ظروف وباب القيد في الاتحاد المصري لكرة القدم مفتوح والجميع يعمل حاليا من اجل تدعيم صفوق الفرق".

واختتم قائلاً :"أتمني التوفيق لنادي البنك الأهلي والمسؤولين في بطولة الدوري المصري الممتاز واتمني أن يتقدم الفريق في بطولة الدوري والجميع داخل النادي في قمة الاحترام".

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