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صوت الناشئين يستضيف علاء نبيل.. الثلاثاء المقبل

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يستضيف برنامج صوت الناشئين مع الإعلامي محمد عبد الله، على قناة MTC، الثلاثاء المقبل، علاء نبيل رئيس قطاع ناشئين نادي ZED ومدرب المقاولون السابق.

ويتحدث علاء نبيل عن منصبه الجديد بقطاع ناشئين نادي ZED، ودوره باكتشاف العديد من المواهب المستقبلية، داخل نادي، الذي يعتبر تجربة جديدة من نوعها.

برنامج صوت الناشئين،  هو برنامج من أجل تسليط الضوء على العديد من المواهب في قطاعات الناشئين المختلفة بالأندية، والمدربين و يقدمه الإعلامي محمد عبد الله، على قناة MTC، كل ثلاثاء في السادسة مساءً.

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