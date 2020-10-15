صوت الناشئين يستضيف علاء نبيل.. الثلاثاء المقبل

يستضيف برنامج صوت الناشئين مع الإعلامي محمد عبد الله، على قناة MTC، الثلاثاء المقبل، علاء نبيل رئيس قطاع ناشئين نادي ZED ومدرب المقاولون السابق.
ويتحدث علاء نبيل عن منصبه الجديد بقطاع ناشئين نادي ZED، ودوره باكتشاف العديد من المواهب المستقبلية، داخل نادي، الذي يعتبر تجربة جديدة من نوعها.
برنامج صوت الناشئين، هو برنامج من أجل تسليط الضوء على العديد من المواهب في قطاعات الناشئين المختلفة بالأندية، والمدربين و يقدمه الإعلامي محمد عبد الله، على قناة MTC، كل ثلاثاء في السادسة مساءً.
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