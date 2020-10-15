استقالة عيد مرازيق من تدريب نادي البنك الأهلي

تقدم عيد مرازيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي باستقالته من مهام تدريب الفريق بعد الصعود به للدوري المصري الممتاز. للدوري المصري الممتاز. وينتظر مرازيق قبول استقالته من جانب مسؤولي مجلس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بقيادة أشرف نصار. البنك الأهلي بقيادة أشرف نصار. وكان نادي البنك الأهلي أول الصاعدين من فرق دوري القسم الثاني إلى الدوري المصري الممتاز عن مجموعة الصعيد لأول مرة في تاريخه.

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