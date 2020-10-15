إنبي يرد على ربيع ياسين: مشاركة لاعبنا بالاتفاق مع المنتخب

أعرب عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن استيائه من شكوى ربيع ياسين مدرب منتخب 2000 من النادي رغم الاتفاق المسبق على مشاركة لاعبيه في المباريات الرسمية.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات للصحفيين: "من المؤسف أن يشكوك ربيع ياسين بأن

إنبي سحب لاعبه زياد كمال ليشارك أمام المقاولون في مباراة رسمية رغم اتفاقنا المسبق".

وأوضح "اتفقت مع مسؤول المنتخب، عادل محفوظ على ذلك وحاول أحد إداري المنتخب التنصل من الاتفاق، ولكن ما حدث

أن اللاعب شارك في 60 دقيقة وتدرب في السادسة صباحا قبل انضمامه ليتدرب معنا مساء".

وتسائل عيد الناصر مندهشا "هل هذه يفيد اللاعب فنيا؟ أم يؤثر عليه بالسلب في نهاية الموسم الكروي؟ وفي النهاية يوجه المدير الفني اللوم لنا".

وأتم تصريحاته "في الحقيقة لا تعليق على ما حدث ولك لاحقا نحن ملتزمون بالأجندة الدولية فقط".