الامارات | اتحاد الكرة يشكر إدارتي النصر وشباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكر إدارتي النصر وشباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه اتحاد الإمارات لكرة القدم بالشكر إلى مجلس إدارة نادي النصر تقديراً لجهودهم وتعاونهم في استضافة تدريبات المنتخب الوطني خلال تجمعه الداخلي للفترة من 3 إلى 12 الجاري، وتوفيرهم لكافة الإمكانيات من أجل انجاح المعسكر الذي يأتي في إطار تحضيرات الأبيض للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .

وتوجه اتحاد الكرة بالشكر أيضاً لمجلس إدارة نادي شباب الأهلي، والقائمين على ستاد راشد الذي استضاف المباراة الدولية الودية التي جمعت المنتخب بنظيره منتخب أوزبكستان الإثنين الماضي، وتعاون مسؤولي النادي في الأمور التنظيمية للمباراة التي شهدت تطبيق كافة البنود المدرجة في بروتوكول عمليات المباريات المعتمد من الجهات المختصة بالدولة.

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