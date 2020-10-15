الامارات | الاتحاد المصري لكرة القدم يبدأ أولى خطوات إطلاق الدوري النسائي

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري لكرة القدم يبدأ أولى خطوات إطلاق الدوري النسائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة أندية الدوري المحلي لتكوين فرق نسائية للمشاركة في دوري السيدات الموسم المقبل، وذلك من "أجل توسيع قاعدة الممارسة النسائية تماشياً مع الاتجاه الدولي والقاري للنهوض بها".

واضاف الاتحاد في بيان صحافي ان هذه الخطوة تأتي "تزامناً مع قرار الاتحاد الافريقي باطلاق النسخة الاولى من دوري أبطال افريقيا للسيدات اعتباراً من الموسم الرياضي 2021/2020، ما يمثل فرصة للأندية المصرية لتمثيل مصر على المستوى القاري والافريقي وتحقيق إنجازات على هذا الصعيد إسوة بما تحققه الفرق المصرية في مسابقات الرجال".

وأعلن الاتحاد أيضاً تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت إشراف سحر عبدالحق عضو اللجنة المكلفة إدارة الاتحاد وأحمد رمضان مديراً فنياً. وقالت سحر عبدالحق المشرفة على الكرة النسائية إن رمضان "له باع طويل في الكرة النسائية بالدوري الأميركي ويعمل من خلال دراسة وعلم بالإضافة إلى أن أعضاء الجهاز الفني لهم ايضا خبرات جيدة في كرة القدم النسائية".

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فيما أضاف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة بحسب الموقع الرسمي للاتحاد أن "الكرة النسائية بدأت تنتشر في مصر، وستنتشر أكثر من خلال دوري المدارس والجامعات".

وتطرق رمضان إلى أن "أهمية وجود الأندية الشعبية مثل الاهلي والزمالك والاسماعيلي"، مضيفا أن "المشكلة الأساسية في الكرة النسائية عدم وجود أهداف وطموح لدى اللاعبات".

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