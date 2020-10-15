شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا للسفر إلى المغرب استعدادًا لخوض المباريات النهائية ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره حوريا كوناكري الغيني يوم ٢٠ أكتوبر الجاري بملعب محمد الخامس في كازبلانكا بنصف النهائي، وفي حال تأهل سيخوض النهائي يوم ٢٥ من نفس الشهر بملعب مولاي عبدالله بالرباط.

وتغادر بعثة بيراميدز إلى الدار البيضاء على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لإراحة جميع أفراد البعثة، قبل المواجهات الصعبة الهامة ولتوفير الأمان الطبي المطلوب، حيث تغادر القاهرة، في الثالثة عصرًا، على أن تصل مطار كازبلانكا في السابعة مساء.

ويرأس بعثة النادي المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لبيراميدز، وبوجود جميع مسؤولي النادي وعلى رأسهم الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي للنادي، والكابتن عبدالعزيز عبدالشافي زيزو، المستشار الفني، وخالد بدر، نائب المدير التنفيذي.