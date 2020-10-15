بالصور.. إشادة وزارية وأولمبية بجهود «الفولي» في خدمة الرياضة بحفل تأبينه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، بجهود الراحل اللواء أحمد الفولي، وذلك خلال حفل تأبينه والذى حضره عدد كبير من الشخصيات، في مقدمتهم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وسفير دولة كوريا الجنوبية وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية.
كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد وجه الدعوة لمراسم تأبين الراحل اللواء أحمد الفولي، أحد رموز الرياضة المصرية وصاحب التاريخ المشرف والحافل بالعطاء والانجازات الرياضية على المستوى المحلي والقاري والدولي والذي شغل العديد من المناصب الهامة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو الأسبق ورئيس نادي الزهور الأسبق.
وشهدت مراسم التأبين كلمات من كل من محمد الفولي، نجل الراحل، والدكتور عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو، والمستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، وسفير دولة كوريا الجنوبية، واللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، والدكتورة نادية صبحي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي للتايكوندو.
وقال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في كلمته إن الراحل اللواء أحمد الفولي كان أحد رموز الرياضة المصرية والذي لم يبخل بأي وقت أو جهد من أجل الرياضة المصرية، وتاريخ الراحل حافل بالإنجازات المحلية والأفريقية والعربية والدولية.
وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن اللواء أحمد الفولي رحل بجسده ولكن سيرته العطرة وأعماله وعطائه سيظل معنا وسيكتب التاريخ الرياضي فصلًا باسمه كأحد العظماء ممن ساهم في إثراء الحركة الرياضية في مصر والعالم.
وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مراسم التأبين هي إحياء لذكرى أحد رموز الرياضة المصرية الذي أعطى لوطنه الكثير وشريك نجاح في إنجازات الرياضة المصرية وبصمته واضحة منحت الرياضة المصرية الكثير والكثير.
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