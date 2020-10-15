شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إشادة وزارية وأولمبية بجهود «الفولي» في خدمة الرياضة بحفل تأبينه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، بجهود الراحل اللواء أحمد الفولي، وذلك خلال حفل تأبينه والذى حضره عدد كبير من الشخصيات، في مقدمتهم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وسفير دولة كوريا الجنوبية وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد وجه الدعوة لمراسم تأبين الراحل اللواء أحمد الفولي، أحد رموز الرياضة المصرية وصاحب التاريخ المشرف والحافل بالعطاء والانجازات الرياضية على المستوى المحلي والقاري والدولي والذي شغل العديد من المناصب الهامة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو الأسبق ورئيس نادي الزهور الأسبق.

وشهدت مراسم التأبين كلمات من كل من محمد الفولي، نجل الراحل، والدكتور عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو، والمستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، وسفير دولة كوريا الجنوبية، واللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، والدكتورة نادية صبحي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي للتايكوندو.

وقال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في كلمته إن الراحل اللواء أحمد الفولي كان أحد رموز الرياضة المصرية والذي لم يبخل بأي وقت أو جهد من أجل الرياضة المصرية، وتاريخ الراحل حافل بالإنجازات المحلية والأفريقية والعربية والدولية.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن اللواء أحمد الفولي رحل بجسده ولكن سيرته العطرة وأعماله وعطائه سيظل معنا وسيكتب التاريخ الرياضي فصلًا باسمه كأحد العظماء ممن ساهم في إثراء الحركة الرياضية في مصر والعالم.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مراسم التأبين هي إحياء لذكرى أحد رموز الرياضة المصرية الذي أعطى لوطنه الكثير وشريك نجاح في إنجازات الرياضة المصرية وبصمته واضحة منحت الرياضة المصرية الكثير والكثير.

Advertisements

تأبين اللواء أحمد فولى

تأبين اللواء أحمد فولى

تأبين اللواء أحمد فولى

تأبين اللواء أحمد فولى

تأبين اللواء أحمد فولى

تأبين اللواء أحمد فولى

تأبين اللواء أحمد فولى