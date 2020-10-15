شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لا للتحرش والبلطجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA»، ظهر يوم الأحد المقبل انطلاق مبادرة «لا للتحرش لا للبلطجة» في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الرياضة يتم الكشف فيه عن كافة تفاصيل تلك المبادرة.

وكشف محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن رعاية الاتحاد لمبادرة «لا للتحرش لا للبطلجة» بجانب الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب لوزارة الشباب والرياضة الأمم المتحدة يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية التي ينتهجها الاتحاد من أجل تقديم كل ما لديه من خبرات وإمكانيات لصالح المجتمع في جميع المجالات.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن المبادرة تستهدف تدريب الفتيات من الفئات العمرية من 18 إلى 35 سنة في مختلف جميع محافظات الجمهورية.