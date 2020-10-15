شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسي» يصل المغرب اليوم للانضمام لمعسكر الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فيرجاني ساسي، لاعب الزمالك، وصوله، اليوم الخميس، إلى المغرب للانضمام لمعسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء.
وحصل ساسي على التاشيرة الخاصة بالمغرب، ويصل في تمام الثامنة مساء بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة.
وانضم المغربي أشرف بن شرقي لمعسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها الأحد القادم، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بصورة طبيعية.
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