شكرا لقرائتكم حميد أحداد يودع جماهير الرجاء المغربى بعد انتهاء إعارته رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام حميد أحداد مهاجم الرجاء المغربى، بتوديع جماهير فريقه بعد انتهاء إعارته بشكل رسمي، عقب التتويج بلقب الدورى فى الموسم المنتهى 2019/2020، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام".



أحداد يشكر جماهير الرجاء

وكان حميد أحداد قد انتقل إلى الرجاء المغربى قادماً من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار شرائه بشكل نهائى فى يونيو الماضى، لكن إذا أراد الفريق المغربى شرائه حالياً سيكون مطالب بدفع 900 ألف دولار.

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ونشر أحداد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، صورة لجماهير ولاعبى الرجاء المغربى وكتب عليها، "شكرا لكم".

ويستعد الرجاء المغربى لمواجهة الزمالك الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب "محمد الخامس".